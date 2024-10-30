В Орле направили в суд дело об избиении в Детском парке

И потерпевший, и обвиняемый — несовершеннолетние.

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Инцидент произошёл в июне этого года. 17-летний парень нанёс нокаутирующий удар 15-летнему орловцу, проходившему мимо.

Пострадавшего пришлось госпитализировать — у подростка оказался сломан нос.

На ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Поступок нападавшего квалифицировали как «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений». Дело рассмотрит Советский районный суд.

Напомним, что вскоре после инцидента в соцсетях появилось видео с извинениями, записанное нападавшим.

ИА «Орелград»