В Орле осудят мать, чей ребёнок выпал из окна

Ей грозит до года лишения свободы.

К настоящему моменту расследование дела завершено. Оно передано в суд для рассмотрения. Об этом рассказали в орловском Управлении Следственного комитета России.

ЧП случилось в Заводском районе на Комсомольской улице в многоквартирном доме 17 июня этого года. Орловчанка оставила своего малолетнего ребёнка в комнате одного. Сама она находилась в квартире, но на кухне.

При этом одна из створок окна была открыта, хотя и оборудована москитной сеткой. Это не спасло ситуацию. Мальчик выпал из окна вместе с сеткой. В результате его здоровью оказался нанесён тяжкий вред.

Женщине предъявили две статьи УК — 118, часть 1 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), и 125 (оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии). Макимальное наказание по первой — арест на шесть месяцев, по второй — один год лишения свободы.

«Обвиняемая вину в совершённом преступлении признала в полном объёме», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»