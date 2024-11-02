В Орле водитель трамвая не испугался ракетной опасности

Он остановился не сразу и не высадил пассажиров.

Накануне в Орловской области дважды за день объявляли ракетную опасность. За всё время СВО в нашем регионе это происходило четыре раза. Однако оказалось, что к правильной реакции на тревожные сигналы и сообщения готовы не все, включая водителей трамваев.

Так, как пишет «Орёлтаймс», один из вагонов сначала вообще не прекратил движение. В этот момент он находился рядом с театром «Свободное пространство» и ехал в сторону торгового центра ГРИНН.

Затем, уже на Караческой улице, трамвай всё же остановился, но водитель не открыл двери и не выпустил тех, кто сидел внутри.

При этом к транспорту подходили новые пассажиры. Водитель запускал их внутрь. Когда ракетную опасность отменили, трамвай продолжил движение.

Между тем, во время ракетной опасности весь общественный транспорт должен останавливаться. Что касается высадки пассажиров, то, например, в Белгороде это также является официальным требованием. Причины очевидны — трамвай, троллейбус или автобус, полный пассажиров, является уязвимой целью для атаки.

ИА «Орелград»