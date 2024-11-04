Болхов подготовили к обеззараживанию населения

В городе создан санитарно-обмывочный пункт.

В Болхове по распоряжению районной администрации созданы санитарно-обмывочный пункт (СОП), пункт специальной обработки одежды (СОО) и станция обеззараживания транспорта (СОТ). Как следует из постановления властей, решение принято с целью организации специальной обработки населения и личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований. СОП и СОО будут базироваться в детском оздоровительно-образовательном (профильном) центре «Елочка», СОТ – на автомойке ИП Позднякова. Руководителям этих организаций было поручено выделить и оборудовать необходимые территории и помещения, укомплектовать их личным составом, обеспечить табельным имуществом, инвентарем и материалами, специальной техникой.

Обязанности начальников формирований возложены на руководителей указанных организаций или их первых заместителей. Санитарно-обмывочный пункт предназначен для санитарной обработки населения, подвергшегося загрязнению отравляющими, радиоактивными веществами и биологическими средствами. Также он будет использоваться для дезактивации, дегазации и дезинфекции средств индивидуальной защиты, одежды и обуви перед их снятием, санитарной обработки личного состава.

По закону, под санитарно-обмывочные пункты приспосабливаются действующие бани и душевые промышленных предприятий независимо от их форм собственности. В данном случае власти выбрали детский лагерь. При развертывании СОП предусматривается его бесперебойная работа и поточность обработки, не допуская пересечения зараженных потоков с потоками, прошедшими санитарную обработку. Для этого на СОП выделяют «грязную» и «чистую» зоны. При необходимости проведения обработки людей различного пола организуют прохождение двух потоков или устанавливают очередность прохождения мужчин и женщин через однопоточную линию.

Власти Болховского района также утвердили положение о санитарно-обмывочном пункте. Согласно ему, полная санитарная обработка производится не позднее 3-5 часов с момента заражения. Одежда заменяется в том случае, если после ее обработки заражение все же выше нормы (0,5 мкЗв). Порядок прохождения санитарной обработки зависит от вида и степени заражения. При одновременном прибытии из различных зон заражения, первыми обрабатывают людей, зараженных опасными веществами, затем зараженных радиоактивными и бактериальными средствами. В любом случае первыми обрабатывают тех, кто не использовал средства индивидуальной защиты.

ИА «Орелград»