В Орёл приедет Алина Шарапова

12.11.2024 | 12:21 Культура, Новости

Знаменитая телеведущая представит орловцам проект «Культурный код Россия».

Фото: ИА “Орелград”

15 ноября в Орле пройдет встреча с участием телеведущей и общественного деятеля Арины Шараповой.

Мероприятие пройдёт в концертном зале Орловского государственного института культуры. Оно состоится 15 ноября в 13 часов.

Телеведущая презентует в Орле проект «Культурный код Россия», в рамках которого орловцы увидят четыре короткометражных фильма-дискуссии. Участие в съёмках приняли известные представители отечественной творческой интеллигенции — режиссёр Андрей Кончаловский, писатель Юрий Поляков, актриса и певица Полина Агуреева, а также студенты и аспиранты творческих вузов.

«Фильмы раскроют тайны русского культурного кода в языке и литературе, кино и театре, изобразительном искусстве и музыке, а также в традициях и истории страны. Арина Шарапова поделится увлекательными историями из личного опыта», – рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Шарапова известна орловскому телезрителю по своей многолетней работе в программе «Доброе утро» на федеральном «Первом канале» (ранее – «ОРТ»). Также она работала на телеканалах «Россия 1» и «Звезда». Кроме того, Арина Шарапова является членом «Императорского православного палестинского общества». В минувшем году вышла в свет её книга «Конец эфира».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»


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