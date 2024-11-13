Съёмные квартиры Орла оказались лидерами по дешевизне

Однако за год стоимость их аренды существенно выросла.

Интересные материалы опубликовал сайт «Мир квартир». Аналитики проанализировали данные по 70 крупнейшим городам России. Их интересовала стоимость аренды квартир с октября минувшего по октябрь текущего годов.

Оказалось, что за это время цены существенно подросли. В среднем по стране ценник вырос на 32,1% на однушки, на 26,4% на двухкомнатные и на 23,3% на трёхкомнатные квартиры.

Орёл не только не отстаёт от этих тенденций, но даже превосходит их. В нашем городе аренда однокомнатных квартир подорожала на 36,4%, двухкомнатных – на 36,9%, трёхкомнатных — на 32,1%.

Однако фактические цены на съём жилья в Орле — одни из самых низких. По этому показателю в рейтинге нас обошёл только Белгород. Согласно данным сайта, в среднем в Орле снять однушку можно за 16 тысяч 791 рубль, двушку — за 22 тысячи 950 рублей, трёшку — за 29 тысяч 173 рубля.

ИА «Орелград»