Съёмные квартиры Орла оказались лидерами по дешевизне

13.11.2024 | 11:40 Новости, Экономика

Однако за год стоимость их аренды существенно выросла.

Фото: ИА “Орелград”

Интересные материалы опубликовал сайт «Мир квартир». Аналитики проанализировали данные по 70 крупнейшим городам России. Их интересовала стоимость аренды квартир с октября минувшего по октябрь текущего годов.

Оказалось, что за это время цены существенно подросли. В среднем по стране ценник вырос на 32,1% на однушки, на 26,4% на двухкомнатные и на 23,3% на трёхкомнатные квартиры.

Орёл не только не отстаёт от этих тенденций, но даже превосходит их. В нашем городе аренда однокомнатных квартир подорожала на 36,4%, двухкомнатных – на 36,9%, трёхкомнатных — на 32,1%.

Однако фактические цены на съём жилья в Орле — одни из самых низких. По этому показателю в рейтинге нас обошёл только Белгород. Согласно данным сайта, в среднем в Орле снять однушку можно за 16 тысяч 791 рубль, двушку — за 22 тысячи 950 рублей, трёшку — за 29 тысяч 173 рубля.

ИА «Орелград»


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