На Орловщине четыре человека госпитализированы после ДТП

Среди них — 11-летняя девочка.

Авария произошла сегодня утром, около 8 часов, на трассе «Болхов — Мценск — Новосиль». Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области.

На межмуниципальной трассе столкнуслиь «Нива Шевроле» и «Лада Гранта». Согласно текущей версии, одной из причин стали погодные условия.

63-хлетний водитель «Нивы» ехал со стороны Болхова в сторону Мценска. В районе 25-го километра трассы машину занесло. «Нива» вылетела на встречную полосу и столкнулась с «Ладой».

В результате аварии пострадали четыре человека – водители и пассажиры обоих автомобилей. Одна из пострадавших — 11-летняя девочка. Все они госпитализированы.

ИА «Орелград»