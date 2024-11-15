На Орловщине четыре человека госпитализированы после ДТП

15.11.2024 | 17:10 Важное, Новости, Происшествия

Среди них — 11-летняя девочка.

Фото: УМЧС по Орловской области

Авария произошла сегодня утром, около 8 часов, на трассе «Болхов — Мценск — Новосиль». Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области.

На межмуниципальной трассе столкнуслиь «Нива Шевроле» и «Лада Гранта». Согласно текущей версии, одной из причин стали погодные условия.

63-хлетний водитель «Нивы» ехал со стороны Болхова в сторону Мценска. В районе 25-го километра трассы машину занесло. «Нива» вылетела на встречную полосу и столкнулась с «Ладой».

В результате аварии пострадали четыре человека – водители и пассажиры обоих автомобилей. Одна из пострадавших — 11-летняя девочка. Все они госпитализированы.

ИА «Орелград»


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