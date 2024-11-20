Акция по списанию пеней для должников от регионального оператора

20.11.2024 | 10:16 Новости компаний, Рекомендуем

С 1 ноября по 31 декабря 2024 года ООО «УК «Зеленая роща» проводит акцию «Оплати долг без пени!», в рамках которой физические могут избавиться от начисленных пеней при погашении всей задолженности за вывоз ТКО.

Чтобы принять участие в акции, физическим лицам нужно полностью оплатить долг и подать заявление о списании пеней.

Условия участия в акции:

  • Должен быть долг за услугу по обращению с ТКО за два и более расчетных периода;
  • Отсутствие вступившего в силу судебного решения по задолженности, указанной в заявлении.

Для списания пеней необходимо предоставить заявление в офис регоператора лично или отправить его на электронный адрес: office@greenpark57.ru, а также оплатить основной долг. Бланк заявления можно скачать по ссылке https://greenpark57.ru/upload/files/zayavleniye-na-uchastiye-v-aktsii-po-spisaniyu-peney.pdf на сайте регоператора.

Более подробную информацию об акции можно узнать по телефону горячей линии: (4862) 48-10-04.

Реклама. Рекламодатель ­ – ООО «УК «Зеленая роща». ИНН 5753062527.


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Орелград. 2024 год

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