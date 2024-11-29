Орловский госархив установил дату смену фамилии маршалом Василевским

Ректор Костромской духовной семинарии Георгий Андрианов выразил благодарность сотрудникам архива.

Как сообщает Государственный архив Орловской области, в адрес его сотрудников поступила благодарность за помощь в подготовке научной статьи о маршале Александре Василевском. Поблагодарил орловских архивистов ректор Костромской духовной семинарии священник Георгий Андрианов, чья статья уже опубликована в журнале «Ипатьевский вестник» и в настоящий момент загружается в РИНЦ (национальная библиографическая база данных научного цитирования, аккумулирующая более 12 миллионов публикаций российских авторов).

«Благодаря уникальным данным из Орловского государственного архива удалось определить дату смены его фамилии с церковной «Васильевский» на обычную «Василевский». Это случилось при его поступлении между работой учителем и призывом на службу в Красную Армию весной 1919 года», – отметил в своем благодарственном письме священник Георгий Андрианов.

Статья уже доступна в Сети. В ней на основании архивных документов и новых данных рассказывается о педагогическом таланте маршала СССР Александра Василевского, который являлся выпускником Костромской духовной семинарии 1915 года. Как следует из аннотации, в публикации рассматривается административно-педагогическая работа Василевского в Академии Генерального штаба, а также его взаимоотношения со Сталиным. Кстати, автор научной работы называет Сталина главным учеником Василевского в области военной стратегии.

«Подробно описаны педагогические вехи на жизненном пути маршала. Летом 1918 года Василевский работал инструктором Всеобуча в Костромской губернии, обучая земляков военному делу, – говорится также в аннотации. – В 1918/1919 учебном году являлся учителем в сельской школе в Тульской губернии (ныне — территория Орловской области). Затем он был призван в ряды РККА. В статье раскрывается уважительное отношение Василевского к учительскому труду и показывается большое значение, которое придавал маршал делу образования и воспитания молодого поколения».

ИА «Орелград»