Проводится проверка по факту ДТП в Орловском округе

В результате аварии пострадали двое несовершеннолетних и женщина.

Прокуратура Орловской области проводит проверку по факту ДТП с участием маршрутного такси, автомобилей «Газ Соболь» и «Дэу Нексия», произошедшего 29 ноября на автодороге «Орел-Брянск-Смоленск».

Прокурор Орловского района выехал на место ДТП. Надзорный орган проверяет соблюдение законодательства в сфере безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, водитель маршрутки не выдержан безопасную дистанцию. ГАЗ врезался в «Нексию», следовавшую впереди. Легковушку бросило на «ГАЗ Соболь». Госпитализированы пассажиры «Дэу», женщина и дети 15 и восьми лет.

ИА “Орелград”