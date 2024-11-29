Проводится проверка по факту ДТП в Орловском округе

29.11.2024 | 21:37 Новости, Происшествия

В результате аварии пострадали двое несовершеннолетних и женщина.

Фото: УМВД России по Орловской области

Прокуратура Орловской области проводит проверку по факту ДТП с участием маршрутного такси, автомобилей «Газ Соболь» и «Дэу Нексия», произошедшего 29 ноября на автодороге «Орел-Брянск-Смоленск».

Прокурор Орловского района выехал на место ДТП. Надзорный орган проверяет соблюдение законодательства в сфере безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, водитель маршрутки не выдержан безопасную дистанцию. ГАЗ врезался в «Нексию», следовавшую впереди. Легковушку бросило на «ГАЗ Соболь». Госпитализированы пассажиры «Дэу», женщина и дети 15 и восьми лет.

ИА “Орелград”


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