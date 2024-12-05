В Орле прорыв канализации провоцирует рвоту у ребёнка

Содержимое канализационной трубы выливается прямо в подвал дома уже две недели.

Коммунальное ЧП случилось на улице Машкарина, 20. Дом обслуживает «ЖЭУ №14».

Как пишет «Орёлтаймс», ссылаясь на одну из жилиц, управляющая компания реагирует на жалобы «условно». Женщина утверждает, что «ЖЭУ» обещает прислать на место слесаря, но не делает этого.

Также орловчанка донесла проблему до Роспотребнадзора и губернатора. Санитарные врачи посетили её квартиру и сделали нужные исследования — изучили состав и качество воздуха. Однако результаты анализа пока не известны.

«Я живу на первом этаже, и дома жуткая вонь! Ребёнок начинает рваться с утра. Приходится постоянно открывать окна, но из-за этого маленький сын постоянно простывает. Мы тут задыхаемся, дышим чужими фекалиями», – рассказала женщина.

На схожие проблемы жалуются ещё семь жильцов дома.

ИА «Орелград»