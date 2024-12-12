Орёл купил медведей и оленей на 8,5 миллиона рублей

В такую сумму обошлись новогодние световые конструкции.

Речь идёт об арт-объектах, которые должны установить на площади Ленина в ближайшее время.

Это фигуры из светодиодов – три медведя и три оленя. Пять из них – высотой около четырёх метров, ещё одна – около семи метров.

Фигуры закупают в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Их должны установить до 25 декабря.

В соответствующих торгах участовал один подрядчик (Александр Гусев). Контракт уже заключён. Предприниматель взялся за задание за 8 миллионов 656 тысяч рублей, что немного ниже начальной (максимальной) цены.

ИА “Орелград”