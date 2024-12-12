Сегодня утром в Орле произошёл смертельный пожар

Погиб один человек.

ЧП случилось на улице Садово-Пушкарной в старом деревянном доме. Ликвидировать последствия возгорания удалось только к девяти часам утра.

На месте работали сотрудники трёх пожарно-спасательных частей работают на месте пожара. В общей сложности, это 19 специалистов (вооружённых четырьмя единицами техники).

Сотрудникам МЧС удалось не допустить распространения огня, в том числе, на соседний кирпичный дом.

На месте ЧП нашли тело мужчины. Личность погибшего пока не установлена. Причины пожара тоже ещё предстоит определить.

Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

ИА «Орелград»