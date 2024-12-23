«ЭкспертКабель» не смог защитить свои деньги от налоговой

Арбитражный суд Орловской области отказал в принятии обеспечительных мер.

В середине декабря ООО «Кабельный завод «Эксперт-Кабель» обратилось с заявлением о запрете УФНС России по Орловской области комплекса мероприятий, направленных на взыскание задолженности в отношении пени в размере 65 498 689 рублей 97 копеек за период с 26.04.2018 по 10.07.2024, в том числе за счет положительного сальдо единого налогового счета компании.

Заявитель пояснил, что 10 июля 2024 года в добровольном порядке исполнил решение налогового органа и внес на ЕНС денежные средств для уплаты: налог на прибыль в размере 29 817 706 руб.; налог на добавленную стоимость в размере 267 929 771 руб.; штраф на сумму 5 522 079 руб.; пени в сумме 108 630 726 руб. Постановлением о прекращении уголовного дела и уголовного преследования от 30 июля 2024 года подтверждается, что заявитель оплатил всю сумму недоимки по выездной налоговой проверке. Общая компенсация бюджетной системе РФ составила более 460 млн рублей. Отсутствие у заявителя неисполненных обязательств перед бюджетом подтверждается справкой о наличии нулевого сальдо по состоянию на 23 июля 2024 года.

12 декабря стало известно о доначислении пени еще на 65 млн рублей. 19 декабря компания направила жалобу в Межрегиональную ИФНС России по ЦФО на неправомерные действия УФНС России по Орловской области. С целью исключения риска наступления неблагоприятных последствий компания попросила арбитраж принять предварительные обеспечительные меры. Общество является системообразующим предприятием отрасли и обладает средствами, за счет которых может быть погашена спорная налоговая задолженность: в 2023 году среднемесячный объем реализации продукции и услуг составил не менее 729 млн руб. без НДС, а в 2024 году – 694 млн руб. без НДС. В случае правомерного начисления пеней ООО «Кабельный завод «Эксперт-Кабель» будет способно исполнить обязательства перед бюджетом, подчеркнули в компании.

Арбитражный суд признал заявление о принятии предварительных обеспечительных мер необоснованным и отказался его удовлетворить, так как невозможно установить связь заявленных мер с предметом спора и соблюдение претензионного порядка. Суд также отметил, что запрет на взыскание задолженности по пеням может нарушить баланс публичных интересов, позволив налогоплательщику погашать долги перед третьими лицами, но не исполнять обязанности по уплате налогов. Кроме того, в случае признания действий налогового органа незаконными, все взысканные суммы будут возвращены налогоплательщику с учетом начисленных процентов за каждый день просрочки.

На определение может быть подана апелляционная жалоба.

ИА “Орелград”