Орловчанка чуть не погибла из-за оральных контрацптивов

К таким предварительным выводам пришли орловские врачи.

В больнице имени Семашко спасли жизнь 23-летней женщины. Её госпитализировали в неврологическое отделение для больных с ОНМК (острыми нарушениями мозгового кровообращения).

Пациентка поступила в тяжёлом состоянии — с судорогами, слабостью и онемением правых конечностей. Бороться за её жизнь пришлось с первых минут.

Проведённые исследования показали, что пациентка страдает от нарушений венозного оттока из участка головного мозга, вызванного венозным тромбозом.

Точную причину нездоровья врачи определили как «тромбоз венозного синуса». Как пояснили в учреждении, это редкое заболевание — встречается по несколько случаев на один миллион человек.

В основном, оно поражает лиц молодого возраста. При этом заболевание не так просто диагностировать.

«Возможной причиной его развития у молодой и активной девушки могли стать побочные действия оральных контрацептивов (противозачаточных средств)», – указали в больнице имени Семашко.

К счастью, коллективная и слаженная работа различных специалистов учреждения, а также среднего и младшего медперсонала, позволила спасти девушку, а также избежать многих негативных последствий заболевания.

ИА «Орелград»