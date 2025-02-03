Орловчанка чуть не погибла из-за оральных контрацптивов

К таким предварительным выводам пришли орловские врачи.
В больнице имени Семашко спасли жизнь 23-летней женщины. Её госпитализировали в неврологическое отделение для больных с ОНМК (острыми нарушениями мозгового кровообращения).
Пациентка поступила в тяжёлом состоянии — с судорогами, слабостью и онемением правых конечностей. Бороться за её жизнь пришлось с первых минут.
Проведённые исследования показали, что пациентка страдает от нарушений венозного оттока из участка головного мозга, вызванного венозным тромбозом.
Точную причину нездоровья врачи определили как «тромбоз венозного синуса». Как пояснили в учреждении, это редкое заболевание — встречается по несколько случаев на один миллион человек.
В основном, оно поражает лиц молодого возраста. При этом заболевание не так просто диагностировать.
«Возможной причиной его развития у молодой и активной девушки могли стать побочные действия оральных контрацептивов (противозачаточных средств)», – указали в больнице имени Семашко.
К счастью, коллективная и слаженная работа различных специалистов учреждения, а также среднего и младшего медперсонала, позволила спасти девушку, а также избежать многих негативных последствий заболевания.
ИА «Орелград»