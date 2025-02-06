Дорога к «Дубраве» подорожала в 3,5 раза

Орловский губернатор утвердил новую смету ремонта.

Документ опубликован на официальном портале Орловской области.

Согласно постановлению, сметная стоимость работ составляет 72 миллиона 851 тысячу 210 рублей. За эти деньги приведут в порядок 3 километра 814 метров дороги, соединяющей санаторий с трассой «Калуга — Орёл».

Напомним, в минувшем году такой контракт уже заключался. Тогда цена вопроса составляла всего 21 миллион 89 тысяч 176 рублей.

Однако в итоге компания «Орелэнерго», получившая контракт (впрочем, являясь единственным участником аукциона) впоследствии сама отказалась от него.

Напомним, что строительство дороги должно облегчить жизнь не только для посетителей и сотрудников «Дубравы», но и для жителей ряда населённых пунктов, например, посёлка Горки.

ИА «Орелград»