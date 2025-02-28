Облсовет ещё раз обратился в Думу по «красивым номерам»

Орловские депутаты настаивают на легализации этого процесса.

Речь идёт об автомобильных номерах с привлекательными комбинациями цифр и букв. Сейчас они нередко распределяются нелегально — незаконные доходы оседают в посторонних карманах.

Между тем, в некоторых странах такая торговля ведётся в легальном поле, что позволяет пополнять казну. Главный инициатор обращения, депутат областного совета Сергей Потёмкин, привёл в пример Узбекистан.

«В Узбекистане население 35 миллионов, они ввели такую практику, за первую половину 2024-го года они продали номеров на 2,9 миллиарда рублей. Ну, если так применительно к нашей стране, мы больше их в четыре раза. Это порядка десяти миллиардов за полгода», – заметил Потёмкин.

Также депутат напомнил, что облсовет уже направлял такое обращение в Госдуму девять лет назад. «Было какое-то движение в ту или иную сторону, потом это все затихло… Если учесть, что мы потеряли за эти девять лет, это практически несколько бюджетов Орловской области», – указал он.

«Нам бы хотелось получить обратную реакцию на наше обращение, если мы сейчас его примем. Положительный или отрицательный результат», – добавил Потёмкин.

В итоге региональный парламент согласовал это предложение. Теперь следующий «ход» – за федеральным органом законодательной власти.

ИА «Орелград»