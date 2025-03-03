В орловских медвузах оказалось мало бюджетников

3.3.2025 | 10:30 Медицина, Новости, Образование

Это выяснилось на заседании у губернатора Орловской области.

ИА “Орелград”

Как оказалось, в следующем учебном году вузы Орловской области, которые готовят специалистов в сфере здравоохранения, смогут взять на бюджетные места лишь около 150 человек. Такова «контрольная цифра приёма».

«150 бюджетных мест у нас на следующий год при потребности 600? Ну тогда какой результат мы хотим достичь?» – выразил неудовольствие губернатор (очевидно, имея в виду потребность орловской медицины в уже обученных кадрах).

Впрочем, ответственные чиновники уточнили, что данный показтель может меняться «в зависимости от заполняемости». Однако текущие цифры именно таковы.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования