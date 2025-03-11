Орловская прокуратура проверяет ДТП с участием зацепера

По текущей версии, подросток ехал на крыше троллейбуса.

Соответствующее поручение дал прокурор Орловской области Алексей Тимошин.

«По словам очевидцев, подросток попал под машину, спрыгнув с крыши троллейбуса», – уточнили в надзорном ведомстве. После этого несовершеннолетнего доставили в медицинское учреждение. Известно, что он получил травмы.

Ранее сообщалось, что инцидент произошёл 7 марта в Орле на Московском шоссе. За троллейбус пытались зацепиться несколько подростков.

Прокуратура уже проверяет соблюдение закона как в сфере безопасности дорожного движения, так и в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних.

ИА «Орелград»