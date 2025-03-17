Орловский зацепер останется на костылях на полтора месяца

Стали известны подробности ЧП на Московском шоссе.

Напомним, инцидент произошёл 7 марта на Московском шоссе у дома 142. 15-летний подросток, пытаясь прокатиться на крыше троллейбуса, упал на дорогу и попал под колёса “ГАЗели”.

Как рассказали “Вести-Орёл”, согласно текущей версии ребёнок ехал на крыше транспортного средства в одиночестве. Его друзья хотя и присутствовали при ЧП, но не принимали участия в опасном и незаконном трюке.

Подросток сломал ногу (со смещением), а также получил рану лица, ушибы и ссадины. Врачи считают, что он проведёт в больнице около десяти дней. Весь период лечения займёт около полутора месяцев. Всё это время он проведёт в гипсе и на костылях.

ЧП прокомментировал и директор “Трамвайно-троллейбусного предприятия” Игорь Косолапов. “Случай, конечно, он очень нетипичный для нашего города. В основном, люди понимают, что транспорт, электрический транспорт, особенно – это зона повышенной опасности”, – отметил он.

Ранее сообщалось, что инцидентом занимается прокуратура. Правоохранительные органы пообщаются с родителями пострадавшего мальчика. Кроме того, проводится автотехническая экспертиза, которая займёт около месяца. Она поможет точно установить степень вины всех участников дорожного происшествия.

ИА “Орелград”