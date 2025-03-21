Орловский завод залил стоками 2 квадратных километра

21.3.2025 | 13:15 Закон и порядок, Новости

Предприятие призвали к ответу через суд.

Герб Орловского МО. Фото: ИА “Орелград”

Факт разлития производственных стоков зафиксировала Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.

ЧП случилось в Орловском муниципальном округе. Общая площадь загрязнённой территории составила 2 тысячи 274 квадратных метра. При этом стоки по своему цвету и запаху, а также агрегатному состоянию, являлись характерными для Звягинского крахмального завода.

Прокуратура направила в суд иск, обязывающий предприятие ликвидировать разлив и рекультивировать загрязнённые земли. Орловский районный суд удовлетворил требования.

«Исполнение судебного акта находится на контроле надзорного ведомства», – указали в прокуратуре.

ИА «Орелград»


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