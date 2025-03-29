Селища и городища под Болховом обследуют археологи

Областные власти готовы заключить с ними государственный контракт.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области заключит государственный контракт на обследование и установление границ территорий памятников, расположенных на территории Болховского района. Имя исполнителя станет известно по результатам электронного тендера, объявленного региональным департаментом экономического развития и инвестиционной деятельности.

Начальная максимальная цена контракта установлена в сумме 1,5 миллиона рублей. Средства на оплату археологических работ будут выделены из казны Орловской области. По условиям тендера, всего археологам предстоит обследовать 20 памятников, расположенных в Болховском районе. В список включены два городища в Кишкино и 18 селищ, расположенных близ современных населенных пунктов Курасова, Чегодаево, Пальчикова, Кишкино, Рожкова, Крутогорье и Городище.

Свою работу археологи должны выполнить до 23 октября 2025 года. Отметим, что подобные обследования проводятся на основании открытых листов, которые выдает Минкульт России. Цель обследования заключается не только в выполнении комплекса работ по установлению границ территорий памятников, но и в обследовании текущего технического состояния объектов археологического наследия, расположенных в Болховском районе.

Археологам предстоит провести сбор и обработку исходных данных о перечисленных памятниках по литературным и фондовым материалам, так называемые историко-архивные и библиографические изыскания, а также изучить имеющийся и составить обновленный картографический материал.

Исследование предполагает проведение полевых археологических работ для сбора необходимой информации, включающей уточнение местоположения памятников и их основных характеристик, уточнение топографического плана, границ объектов археологического наследия и координат поворотных точек.

По итогам полевых работ археологи должны представить заказчику проект границ территорий объектов археологического наследия в Болховском районе, включающий их культурную и хронологическую атрибуцию. Позднее проект пройдет государственную историко-культурную экспертизу и будет принят в случае его одобрения экспертами. Это означает, что в пределах границ селищ и городищ власти установят особый режим использования их земель.

ИА «Орелград»