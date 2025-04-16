В Орле в ДТП с мотоциклом пострадали трое детей

Одна девочка госпитализирована.

Авария случилась накануне в 17 часов 45 минут на улице Радужной у дома №15, на перекрёстке. Как рассказали в ГАИ Орловской области, две девочки (2011 и 2012 годов рождения) передвигались на кроссовом мотоцикле Motoland. Первая управляла транспортом (хотя не имела соответствующего разрешения), вторая являлась пассажиркой.

В указанном месте они наехали на мальчика 2017 года рождения. Ребёнок ехал на самокате — без сопровождения взрослых.

В итоге мальчика и девочку-водителя доставили на «Скорой помощи» в НКМЦ имени Круглой. Госпитализация понадобилась только несовершеннолетней мотоциклистке. Её пассажирка также обратилась за помощью в это же учреждение, но уже самостоятельно. Врачи осмотрели её и отпустили на амбулаторное лечение.

Ещё одна авария с мотоциклом случилась в Орле на улице Комсомольской — тоже накануне, в 21 час. Здесь столкнулись «Лада» и мотоцикл «Хонда». На этот раз все участники ДТП являлись совершеннолетними.

Как сообщает ГАИ, мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке. В итоге пострадали мотоциклист (1995 года рождения) и его пассажирка (1998 года рождения). Обоих пришлось госпитализировать на «Скорой помощи» в Орловскую областную клиническую больницу.

ИА «Орелград»