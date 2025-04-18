В Дмитровском районе ликвидировали последствия атаки БПЛА

Она произошла в ночь на 14 апреля.

Удар пришёлся на село Девятино. Известно, что всего той ночью над Орловщиной сбили 10 дронов.

Обошлось без пострадавших и погибших. Однако в Девятино, по информации «Вести-Орёл», пострадали 2 многоквартирных дома и 8 частных, а также фельдшерско-акушерский пункт.

В одном из частных домов произошёл пожар. Также в результате нападения образовались вмятины и пробоины в заборах.

Кроме того, оказалось, что дроны несли не только взрывчатку, но и металлические шарики. При атаке они разлетались в стороны, оставляя повреждения, в том числе, на дорожном полотне.

Впрочем, все эти разрушения не стали существенными. Квартиры и здания остались пригодными для проживания. На данный момент практически все последствия атаки устранены. Известно, что администрации пришлось вставить несколько десятков стёкол.

ИА «Орелград»