В Орле будут судить сотрудника Росавтодора

18.4.2025 | 12:05 Важное, Криминал, Новости

Он занимает важную должность в «Управлении автомобильной магистрали «Москва-Харьков»».

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Мужчина является ведущим экспертом дорожного хозяйства отдела организации и сохранности автомобильных дорог. Само «Управление» входит в «Федеральное дорожное агенство» (Росавтодор).

Речь идёт о получении взяток в значительном и крупном размерах. По версии следствия, обвиняемый получил их от двух грузоперевозчиков. В обмен на это он обеспечил им «ускоренное и беспрепятственное» оформление разрешений на перевозку их грузов.

Отмечается, что грузы были «крупногабаритными и тяжеловесными». Также мужчина должен был решать сопутствующие вопросы.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, с февраля 2021-го по ноябрь 2022-го орловец получил взяток почти на полмиллиона (495 тысяч) рублей. Теперь им займётся Заводской районный суд.

Напомним, что недавно в Орле рассмотрели похожее дело, возбуждённое в отношении другого, теперь уже бывшего сотрудника этого учреждения.

ИА «Орелград»


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