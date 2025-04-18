В Орле будут судить сотрудника Росавтодора

Он занимает важную должность в «Управлении автомобильной магистрали «Москва-Харьков»».

Мужчина является ведущим экспертом дорожного хозяйства отдела организации и сохранности автомобильных дорог. Само «Управление» входит в «Федеральное дорожное агенство» (Росавтодор).

Речь идёт о получении взяток в значительном и крупном размерах. По версии следствия, обвиняемый получил их от двух грузоперевозчиков. В обмен на это он обеспечил им «ускоренное и беспрепятственное» оформление разрешений на перевозку их грузов.

Отмечается, что грузы были «крупногабаритными и тяжеловесными». Также мужчина должен был решать сопутствующие вопросы.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, с февраля 2021-го по ноябрь 2022-го орловец получил взяток почти на полмиллиона (495 тысяч) рублей. Теперь им займётся Заводской районный суд.

Напомним, что недавно в Орле рассмотрели похожее дело, возбуждённое в отношении другого, теперь уже бывшего сотрудника этого учреждения.

ИА «Орелград»