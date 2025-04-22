Стали известны новые подробности ЧП с ребёнком во Мценске

О них рассказали в прокуратуре Орловской области.

Как уточнили в ведомстве, происшествие случилось 20 апреля. Ребёнок родился в 2023-м году — таким образом, ему должно быть от 1 до 2 лет.

Мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Он опёрся об москитную сетку, которая не выдержала его веса.

«В результате он получил травмы и был госпитализирован», – уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ЧП случилось в районе Коммаша. При этом в квартире находилась и мать ребёнка.

В прокуратуре пояснили, что сейчас проводят процессуальную проверку, а также проверяют соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам этих мероприятий будут приняты необходимые решения.

Свою доследственную проверку проводит и орловское управление СКР.

ИА «Орелград»