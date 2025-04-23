Выпавший из окна ребёнок остаётся в тяжелом состоянии

23.4.2025 | 12:30 Медицина, Новости, Происшествия

Об этом рассказала главный врач НКМЦ имени Круглой.

НКМЦ имени Круглой. Фото: vk.com/zdravorelobl

Мальчику два года. Сейчас он всё ещё в реанимации.

«Состояние тяжёлое, получает лечение в полном объёме, согласно порядкам, стандартам и клиническим рекомендациям», — рассказала главврач медицинского учреждения Людмила Крылова «Вести-Орёл».

Напомним, ЧП произошло 20 апреля во Мценске. Ребёнок выпал из окна квартиры на третьем этаже. Оно было закрыто лишь москитной сеткой.

Сейчас соответствующие проверки проводят Следственный комитет и прокуратура Орловской области.

ИА «Орелград»


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