Выпавший из окна ребёнок остаётся в тяжелом состоянии

Об этом рассказала главный врач НКМЦ имени Круглой.

Мальчику два года. Сейчас он всё ещё в реанимации.

«Состояние тяжёлое, получает лечение в полном объёме, согласно порядкам, стандартам и клиническим рекомендациям», — рассказала главврач медицинского учреждения Людмила Крылова «Вести-Орёл».

Напомним, ЧП произошло 20 апреля во Мценске. Ребёнок выпал из окна квартиры на третьем этаже. Оно было закрыто лишь москитной сеткой.

Сейчас соответствующие проверки проводят Следственный комитет и прокуратура Орловской области.

ИА «Орелград»