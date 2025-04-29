В Орле в ДТП с маршруткой пострадала девочка

Авария произошла сегодня утром.

Предварительную информацию сообщили в Управлении МВД по Орловской области.

ДТП произошло сегодня в 8 часов 00 минут в районе дома по улице Мостовой, 34. По предварительной информации, в нём виноват водитель маршрутки. Он не выдержал безопасную дистанцию, что привело к столкновению.

Его участниками стали автобус ГАЗ и легковой автомобиль JAC. В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка маршрутки. Девочка получила телесные повреждения.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИА «Орелград»