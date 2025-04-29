Выпавшему из окна мальчику стало лучше

2-летнего ребёнка перевели из реанимационного отделения в обычную палату.

Об этом сообщает «Орёлтаймс», ссылаясь на уполномоченного по правам ребёнка в Орловской области Константина Домогатского.

«Одному Богу известно, чем всё закончится. Но ребёнок жив, он больше не в реанимации, а в палате отделения травматологии получает плановое лечение. Это не может не радовать. И тут, конечно, хочется сказать отдельное спасибо врачам, которые проявили себя как настоящие профессионалы», – рассказал орловский детский омбудсмен.

Мальчик находился в реанимации целых 9 дней. Инцидент произошёл во Мценске 20 апреля. Малыш выпал из квартиры, расположенной на третьем этаже.

В связи с этим проверки проводят и Следственный комитет, и прокуратура Орловской области.

В орловском управлении СКР напомнили, что такие случаи носят далеко не единичный характер. В ведомстве сформулировали простые правила, которые помогут родителям малолетних детей избежать трагедий.

В первую очередь, детей нельзя оставлять одних. От окна надо отодвинуть любую мебель, которая может быть использована ребёнком, чтобы попасть на подоконник.

Также важно никогда не рассчитывать на крепость москитных сеток. Они вызывают у детей иллюзию безопасности. Ребёнок опирается на неё, рассчитывая на надёжную опору, и выпадает вниз.

По возможности, окна надо открывать только в верхней части (используя верхнюю фрамугу или обычную форточку). Также большой поддержкой могут стать специальные фиксаторы, которые позволят ребёнку приоткрыть окно только на несколько сантиметров.

Также родителям необходимо соблюдать осторожность, находясь у окна вместе с малышом. Ребёнка надо крепко и надёжно фиксировать (причём не за одежду), так как он способен на резкие и неожиданные движения.

ИА «Орелград»