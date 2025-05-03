Сбившая юного самокатчика автоледи осталась без наказания

Она сумела помириться с пострадавшим до вынесения приговора.

Довольно благополучно завершилось для автоледи уголовное дело, материалы которого были переданы органами предварительного дознания в Ливенский районный суд. Дело рассматривалось в судебном присутствии в поселке Долгое. Ранее несудимую гражданку обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). ДТП произошло в мае 2024 года.

Как следует из материалов уголовного дела, тем вечером автоледи управляла технически исправным автомобилем марки «Черри», принадлежащем на праве собственности ее супругу. В машине находился и ее ребенок. Он сидел в специализированном автомобильном кресле на заднем пассажирском сидении. Нарушение ПДД выразилось в том, что, преодолевая перекресток, автоледи выехала на встречную полосу и допустила наезд на малолетнего водителя механического самоката.

В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшему были причинены телесные повреждении, в том числе перелом бедренной кости. Эксперты квалифицировали данную травму как причинившую тяжкий вред здоровью. Следствие установило, что именно допущенное водителем иномарки нарушение Правил дорожного движения состоит в прямой причинно-следственной связи с происшедшим дорожно-транспортным происшествием и наступившими последствиями в виде причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Органами предварительного расследования действия автоледи были квалифицированы по части 1 статьи 264 УК РФ. Однако в ходе подготовительной части судебного заседания законный представитель малолетнего потерпевшего обратилась к суду с письменным ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимой. Как выяснилось, автоледи не только извинилась перед сбитым ее ребенком и его семьей, но и оплатила материальный ущерб и моральный вред, заплатив семье потерпевшего несколько сотен тысяч рублей.

Для потерпевшей стороны этого оказалось достаточно. Государственный обвинитель возражал против прекращения уголовного дела в отношении подсудимой, поскольку в результате ДТП пострадало здоровье человека, к тому же еще маленького. Гособвинитель указал, что санкция вменяемой автоледи статьи предусматривает дополнительное наказание в лишения водительских прав. А в случае прекращения уголовного дела автоледи вновь будет иметь возможность управлять транспортными средствами.

Однако исследовав материалы дела, выслушав законного представителя малолетнего потерпевшего, подсудимую, мнение государственного обвинителя и защитника, суд удовлетворил ходатайство о прекращении в отношении подсудимой уголовного дела по основанию, предусмотренному статьей 25 УПК РФ. Суд также постановил вернуть фигурантке уголовного дела ее автомобиль, являвшийся одним из вещественных доказательств по делу.

ИА «Орелград»