Орловец вернулся из украинского плена

Сегодня состоялся массовый обмен.

Как рассказали в Министерстве обороны России, вражеская сторона передала нашему государству 205 военнослужащих. Взамен Украина получила столько же военнопленных ВСУ.

В социальных сетях поисково-спасательного отряда «Сармат» уточнили, что среди вернувшихся есть один житель Орловской области. Мужчине 36 лет.

Сейчас все освобождённые российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Им оказывают всестороннюю помощь. Также они могут связаться с родственниками.

Затем россиян доставят на Родину. Здесь они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

ИА «Орелград»