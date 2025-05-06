Орловец вернулся из украинского плена

6.5.2025 | 16:53 Новости, СВО

Сегодня состоялся массовый обмен.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в Министерстве обороны России, вражеская сторона передала нашему государству 205 военнослужащих. Взамен Украина получила столько же военнопленных ВСУ.

В социальных сетях поисково-спасательного отряда «Сармат» уточнили, что среди вернувшихся есть один житель Орловской области. Мужчине 36 лет.

Сейчас все освобождённые российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Им оказывают всестороннюю помощь. Также они могут связаться с родственниками.

Затем россиян доставят на Родину. Здесь они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

ИА «Орелград»


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