Малыш, выпавший из окна, покинул больницу

ЧП произошло во Мценске.

Свежие новости рассказал главный детский омбудсмен Орловской области Константин Домогатский.

По его словам, ребёнок выписан из больницы и находится дома. Сама мать считает его состояние хорошим.

Малыш проявляет активность. Также мать выводит ребёнка на прогулки. На данный момент семья не нуждается в помощи.

«Ещё раз благодарю врачей детской областной больницы», – заключил орловский уполномоченный по правам ребёнка.

ЧП случилось 20 апреля. Малыш выпал с третьего этажа. Известно, что рёбёнку 2 года. Изначально его состояние оценивалось как тяжёлое.

ИА «Орелград»