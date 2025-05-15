Малыш, выпавший из окна, покинул больницу

15.5.2025 | 17:00 Медицина, Новости

ЧП произошло во Мценске.

НКМЦ имени Круглой. Фото: ИА “Орелград”

Свежие новости рассказал главный детский омбудсмен Орловской области Константин Домогатский.

По его словам, ребёнок выписан из больницы и находится дома. Сама мать считает его состояние хорошим.

Малыш проявляет активность. Также мать выводит ребёнка на прогулки. На данный момент семья не нуждается в помощи.

«Ещё раз благодарю врачей детской областной больницы», – заключил орловский уполномоченный по правам ребёнка.

ЧП случилось 20 апреля. Малыш выпал с третьего этажа. Известно, что рёбёнку 2 года. Изначально его состояние оценивалось как тяжёлое.

ИА «Орелград»


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