БПЛА врага пролетели прямо над домом губернатора

Орловский глава рассказал об этом во время прямого эфира.

Он состоялся накануне вечером.

«Каждый день летят… У меня над домом летели, хоть сбивай их», – поделился Клычков.

Также губернатор отметил круглосуточную и слаженную работу ПВО.

По данным Министерства обороны России, с 20:00 28 мая над Орловской областью сбили ещё четыре вражеских дрона. Сообщение появилось примерно в 07:00 сегодняшнего дня. Всего за это время дежурные средства противовоздушной обороны нашей страны нейтрализовали 48 беспилотников врага.

По итогам предыдущей ночи сообщалось о 23 БПЛА, сбитых над Орловщиной.

ИА «Орелград»