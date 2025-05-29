БПЛА врага пролетели прямо над домом губернатора

Орловский глава рассказал об этом во время прямого эфира.
Он состоялся накануне вечером.
«Каждый день летят… У меня над домом летели, хоть сбивай их», – поделился Клычков.
Также губернатор отметил круглосуточную и слаженную работу ПВО.
По данным Министерства обороны России, с 20:00 28 мая над Орловской областью сбили ещё четыре вражеских дрона. Сообщение появилось примерно в 07:00 сегодняшнего дня. Всего за это время дежурные средства противовоздушной обороны нашей страны нейтрализовали 48 беспилотников врага.
По итогам предыдущей ночи сообщалось о 23 БПЛА, сбитых над Орловщиной.
ИА «Орелград»