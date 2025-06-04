Орловскую область посетил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Мытенков

4.6.2025 | 10:02 Новости компаний, Рекомендуем

На прошедшей неделе на территории Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» состоялось рабочее совещание участников Объединения промышленников и предпринимателей Орловской области под руководством вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей Сергея Мытенкова.

На повестке дня стоял вопрос о роли Российского союза промышленников и предпринимателей в реализации проектов, направленных на развитие кадрового потенциала региона.

«В ходе встречи была поднята важная тема дефицита кадров в регионе. Участники обсудили необходимость совместных усилий в решении этой проблемы, подчеркнув важность сотрудничества между школами, родителями и предпринимателями. Было отмечено, что только совместными усилиями можно подготовить специалистов, отвечающих потребностям современной промышленности», – поделился Сергей Кутенев, генеральный директор КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ».

После совещания Сергей Кутенев провел экскурсию по заводу, где участники смогли ознакомиться с современными технологиями и производственными процессами предприятия.

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