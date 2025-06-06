Сегодня в Орле на «зебре» сбили школьника

6.6.2025 | 12:31 Новости, Происшествия

Пострадавший доставлен в больницу.

Фото: vestiorel.ru

ДТП случилось у школы №52. Учреждение находится в районе «Новая Ботаника».

Как сообщают «Вести-Орёл», пострадавшему 12 лет. Мальчик переходил дорогу по «зебре». В этот момент автомобиль «Форд Фокус» наехал на него. Несколько секунд машина даже «провезла» ребёнка на капоте.

Известно, что мальчик получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Накануне в ДТП пострадала несовершеннолетняя девочка. В Орле на улице Генерала Родина столкнулись “Лада” и “Ситроен”. Пострадала 15-летняя пассажирка иномарки. Её доставили в НКМЦ имени Круглой и осмотрели. Однако госпитализация девочке не понадобилась, сообщили в ГАИ Орловской области.

ИА «Орелград»


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