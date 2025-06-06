В Орле малолетний ребёнок чуть не упал с пятого этажа

6.6.2025 | 10:53 Новости, Происшествия

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Инцидент произошёл накануне. В службу спасения позвонили очевидцы. Они рассказали, что трёхлетний мальчик находится на пятом этаже многоквартирного дома у открытого окна. Ребёнок кидал вниз игрушки и другие вещи. Рядом с ним не было взрослых.

Известно, что проверку проводила прокуратура Советского района. Материалы передали в следственные органы. Они и возбудили дело по данному факту.

Дело заведено по статье 125 УК («заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии»).

Как рассказали в Управлении МЧС по Орловской области, звонок поступил в 10:51. Мальчика спасли сотрудники 1-й пожарной части. Они проникли в квартиру через окно и поставили ребёнка на пол.

«Благодаря неравнодушным прохожим ребёнка обошла стороной опасность», – отметили в ведомстве.

ИА «Орелград»


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