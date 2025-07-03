Орловчанка стала лучшим психологом МЧС в ЦФО

3.7.2025 | 16:03 Новости, Общество

Ирина Куверкина победила в окружном этапе профессионального конкурса.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Об этом рассказали в пресс-службе областного Управления МЧС.

Конкурс проводится ежегодно, в несколько этапов. На этот раз лучшим в ЦФО стал представитель нашего региона. Куверкиной пришлось конкурировать с сотрудниками из ещё 16 субъектов округа.

Второй этап конкурса «Лучший психолог МЧС России» пройдёт в сентябре этого года в Москве. От участников потребуется предоставить визитную карточку (в форме видео), ответить на вопросы тематической викторины, а также провести показательное занятие.

Известно, что орловчанка работает в МЧС около трёх лет.

«Последний случай помню очень хорошо – это происшествие на воде на Силикатном пруду в Орле, где утонул 16-летний мальчик. Психологическая поддержка требовалась его друзьям, которые стали очевидцами трагедии», – рассказала она.

ИА «Орелград»


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