Под Орлом две девочки разбились на снегоболотоходе

9.7.2025 | 10:50 Новости, Происшествия

Сейчас дети находятся в больнице.

Фото: ГАИ Орловской области

Как рассказали в ГАИ Орловской области, авария произошла в Орловском муниципальном округе на дороге «Грачёвка — Лесная — Большая Куликовка» (в районе 2 километра).

Необычным транспортом управляла девочка 2011-го года рождения. Её пассажирке было на один год меньше. Снегоболотоход POLARIS Sportsman двигался со стороны Грачёвки в сторону Большой Куликовки.

В какой-то момент транспорт съехал на обочину и опрокинулся. В результате ДТП несовершеннолетние водитель и пассажирка получили телесные повреждения. «Скорая помощь» доставила их в НКМЦ имени Круглой. Обоих девочек госпитализировали.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 14 ДТП. В них пострадали пятеро человек.

ИА «Орелград»


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