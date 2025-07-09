Под Орлом две девочки разбились на снегоболотоходе

Сейчас дети находятся в больнице.

Как рассказали в ГАИ Орловской области, авария произошла в Орловском муниципальном округе на дороге «Грачёвка — Лесная — Большая Куликовка» (в районе 2 километра).

Необычным транспортом управляла девочка 2011-го года рождения. Её пассажирке было на один год меньше. Снегоболотоход POLARIS Sportsman двигался со стороны Грачёвки в сторону Большой Куликовки.

В какой-то момент транспорт съехал на обочину и опрокинулся. В результате ДТП несовершеннолетние водитель и пассажирка получили телесные повреждения. «Скорая помощь» доставила их в НКМЦ имени Круглой. Обоих девочек госпитализировали.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 14 ДТП. В них пострадали пятеро человек.

ИА «Орелград»