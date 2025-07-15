Малолетнюю орловчанку госпитализировали после ДТП

Юную велосипедистку сбил автомобиль.

Пострадавшая родилась в 2017 году — следовательно, девочке 7 или 8 лет.

Авария произошла накануне в 14 часов 40 минут во Мценском районе в деревне Высокое. Как рассказали в ГАИ Орловской области, всё случилось на местной Центральной улице.

74-летний мужчина ехал на «восьмёрке» (ВАЗ 21083) со стороны переулка Солнечного в сторону улицы Школьной. Велосипедистка двигалась навстречу. Произошло столкновение.

В результате ДТП девочка получила телесные повреждения. «Скорая помощь» доставила её с места аварии в Орёл в НКМЦ имени Круглой. Ребёнка госпитализировали.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 10 ДТП.

ИА «Орелград»