Малолетнюю орловчанку госпитализировали после ДТП

15.7.2025 | 10:50 Новости, Происшествия

Юную велосипедистку сбил автомобиль.

Фото: ГАИ Орловской области

Пострадавшая родилась в 2017 году — следовательно, девочке 7 или 8 лет.

Авария произошла накануне в 14 часов 40 минут во Мценском районе в деревне Высокое. Как рассказали в ГАИ Орловской области, всё случилось на местной Центральной улице.

74-летний мужчина ехал на «восьмёрке» (ВАЗ 21083) со стороны переулка Солнечного в сторону улицы Школьной. Велосипедистка двигалась навстречу. Произошло столкновение.

В результате ДТП девочка получила телесные повреждения. «Скорая помощь» доставила её с места аварии в Орёл в НКМЦ имени Круглой. Ребёнка госпитализировали.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 10 ДТП.

ИА «Орелград»


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