Самокат врезался в иномарку в Ливнах

Несовершеннолетний водитель СИМ направлен в больницу.

Авария случилась накануне около 17 часов на улице Зелёной у дома 166. Мальчик 2012-го года рождения передвигался на электросамокате KUGOO Max Speed. Средство индивидуальной мобильности направлялось со стороны улицы Мира в сторону улицы Гайдара.

Как сообщает ГАИ Орловской области, подросток не справился с управлением и врезался в иномарку «Хавал Дарго». В этот момент автомобиль находился в неподвижном состоянии. 57-летний водитель остановил его на перекрёстке, чтобы пропустить другие машины.

В результате ДТП ребёнок получил телесные повреждения. Его доставили в Ливенскую ЦРБ, а затем направили в Орёл, в НКМЦ имени Круглой.

Ранее сотрудники ГАИ провели рейд в самом центре Орла, на улице Ленина. Не так давно пешеходная часть улицы стала недоступной и для водителей средств индивидуальной мобильности. Однако по факту орловцы продолжали жаловаться на СИМ.

Полиция останавливала тех, кто передвигался на электросамокатах, моноколёсах или гироскутерах. Известно, что с ними проводили информационные и профилактические беседы. О других воздействиях на нарушителей не сообщается.

ИА «Орелград»