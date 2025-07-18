В Орле сбили малолетнего ребёнка

Мальчика доставили в больницу.

ДТП случилось накануне в 17 часов 40 минут у дома по улице Металлургов, 10. 60-летний водитель управлял «Рено Меган». Мужчина ехал по дворовой территории.

Автомобиль совершил наезд на мальчика 2023 года рождения. Таким образом, ребёнку может быть от года до двух.

В результате ДТП ребёнок получил телесные повреждения. Его доставили в медицинское учреждение.

Информацию сообщили в отделении пропаганды отдела Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Орлу.

ИА «Орелград»