В Орле вынесли приговор заведующей детсадом №31

21.7.2025 | 15:01 Важное, Новости, Происшествия

Её признали виновной в связи с ДТП, где пострадал трехлетний мальчик.

Фото: Управление МВД по Орловской области

Инцидент произошёл в сентябре 2023 года. Трехлетний воспитанник детского сада оказался на проезжей части, хотя должен был находиться в дошкольном учреждении. Мальчик попал под машину и получил черепно-мозговую травму.

По горячим следам сообщалось, что малыш пролез через прутья решётки забора. Однако как следует из новой информации орловского управления Следственного комитета России, ребёнок покинул территорию детского сада через калитку. При этом она даже не была оборудована запирающим устройством (вопреки требованиям закона).

В итоге заведующую садиком признали виновной по статье 238 УК («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Наказанием стал штраф в 150 тысяч рублей.

ИА «Орелград»


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