На Орловщине в ДТП погибла мать пятерых детей

Авария произошла в Ливенском районе.

Новость сообщило местное «Принт-ТВ».

ДТП случилось на трассе «Орёл-Тамбов» на 132-м километре — сегодня, около 14 часов.

Как сообщает СМИ, «Лада Калина» ехала со стороны областного центра. Перед мостом через реку Ливенка водитель не справился с управлением и съехал с дороги.

В машине находились трое — муж, жена, их несовершеннолетний сын. Погибла только женщина. По предварительным данным, ей было 27 лет. Орловчанка являлась матерью пятерых детей. Тело нашли в реке.

Водителя и ребёнка с травмами различной степени тяжести на «Скорой помощи» доставили в Ливенскую ЦРБ.

Как уточнили в пресс-службе Управления МВД Орловской области, пострадавший ребёнок – 2019-го года рождения.

ИА «Орелград»