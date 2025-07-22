На Орловщине в ДТП погибла мать пятерых детей

22.7.2025 | 16:36 Важное, Новости, Происшествия

Авария произошла в Ливенском районе.

Фото: t.me/print_tv

Новость сообщило местное «Принт-ТВ».

ДТП случилось на трассе «Орёл-Тамбов» на 132-м километре — сегодня, около 14 часов.

Как сообщает СМИ, «Лада Калина» ехала со стороны областного центра. Перед мостом через реку Ливенка водитель не справился с управлением и съехал с дороги.

В машине находились трое — муж, жена, их несовершеннолетний сын. Погибла только женщина. По предварительным данным, ей было 27 лет. Орловчанка являлась матерью пятерых детей. Тело нашли в реке.

Водителя и ребёнка с травмами различной степени тяжести на «Скорой помощи» доставили в Ливенскую ЦРБ.

Как уточнили в пресс-службе Управления МВД Орловской области, пострадавший ребёнок – 2019-го года рождения.

ИА «Орелград»


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