Мотоциклист-подросток врезался в неподвижную «Ладу»

Несовершеннолетний был без прав, а мотоцикл — без номеров.

В итоге юноша 2009-го года рождения оказался в больнице.

ДТП случилось 26 июля в 20 часов 40 минут на федеральной трассе «Крым», в районе 318-го километра. Юноша передвигался на мотоцикле «Прогаси Ибица 300». Как сообщает ГАИ Орловской области, он не получал водительского удостоверения. На самом транспортном средстве отсутствовал регистрационный знак.

Мотоциклист двигался со стороны Москвы в сторону Орла. В указанном месте он врезался в автомобиль «Лада Веста». При этом машина стояла на обочине. Её 36-летний водитель был вынужден остановиться по техническим причинам. Аварийная сигнализация была включена.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения. «Скорая помощь» доставила его в Орёл в НКМЦ имени Круглой. Несовершеннолетнего госпитализировали.

ИА «Орелград»