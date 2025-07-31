К ДТП с гибелью девочки подключились прокуратура и СКР

Ведомства проводят доследственные проверки.

Напомним, ДТП произошло накануне в Кромском районе в деревне Черкасская. По уточнённым данным, девочке было не пять лет, а четыре года.

Всё случилось примерно в 20:35. Девочку сбил 14-летний подросток, который передвигался на мотоцикле марки «Рейсер нитро 250» (без официальной регистрации и номерных знаков). В полиции его обозначили как «эндуро-мотоцикл». Также ранее в Управлении МВД по Орловской области рассказали, что сама девочка передвигалась на детском самокате — по проезжей части, хотя тротуар был свободен.

Дополнительно в ГАИ Орловской области уточнили, что девочка находилась на дороге «без присмотра законных представителей». Также в Госавтоинспекции региона рассказали, что у подростка, управлявшего мотоциклом, не было водительских прав. Он ехал в сторону деревни Рассыльной. Авария случилась у дома №301. Пострадавшую отвезли в Кромскую ЦРБ, однако там она скончалась.

Сейчас проверку проводит прокуратура (по поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина). В ведомстве напомнили, что при передаче ребёнку транспорта, которым можно управлять только при наличии водительского удостоверения, влечёт за собой ответственность.

Также доследственную проверку организовало Кромское отделение орловского управления СКР. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИА «Орелград»