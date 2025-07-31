В Орле в ДТП погибла девочка

Её сбил подросток, передвигавшийся на питбайке.

Об этом рассказал уполномоченный по правам ребёнка в Орловской области Константин Домогатский.

«Один ребёнок причинил смерть другому. Подросток на питбайке сбил девочку, которая каталась на самокате», – написал он в своих официальных соцсетях.

Как пояснил Домогатский, девочка скончалась уже в больнице.

Также детский омбудсмен выразил тревогу по поводу неэффективности информационнных кампаний, направленных на урегулирование вопроса с использованием средств индивидуальной мобильности (в том числе несовершеннолетними). Домогатский отметил, что дети активно используют СИМ именно с согласия родителей.

ИА «Орелград»