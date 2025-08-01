Суд рассмотрит дело о выпадении ребёнка из окна

Инцидент произошёл во Мценске в апреле этого года.

Пострадал 2-летний мальчик. Его здоровью был причинён тяжкий вред.

Как рассказали в прокуратуре, на данный момент утверждено обвинительное заключение. Дело направлено в суд.

Мать мальчика обвиняется по статьям 125 и 118 УК — в заведомом оставлении малолетнего без помощи и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

По версии следствия, орловчанка посадила сына на подоконник окна, где одна створка хоть и была оборудована москитной сеткой, но оказалась открыта.

Оставшись без присмотра, мальчик оперся на сетку и вместе с ней выпал на улицу. Ребёнок упал с третьего этажа, с высоты в восемь метров.

Сообщалось, что ЧП случилось в районе Коммаша.

ИА «Орелград»