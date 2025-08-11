Под Орлом молодой мотоциклист врезался в КамАЗ

Мужчину госпитализировали.

Авария произошла накануне в 19 часов 50 минут на трассе «Крым» – на 330-м километре. 20-летний парень ехал на мотоцикле «Хонда». Он не рассчитал дистанцию и врезался в грузовик с полуприцепом, ехавший спереди.

Молодой человек получил травмы. «Скорая помощь» доставила его в Орловскую областную клиническую больницу. Пострадавшего госпитализировали.

Также накануне вечером, практически в то же время, произошло ещё одно мотоДТП. Около 19:35 в Орле на перекрёстке улицы Абрамова и Соколова и улицы Ростовской легковой автомобиль «Рено» не уступил дорогу питбайку. Мототранспортом управлял 15-летний подросток.

Мальчика доставили в НКМЦ имени Круглой. Однако госпитализация не понадобилась.

Как уточнили в ГАИ Орловской области, питбайк не имел государственного номера и был зарегистрирован как спортивный инвентарь.

ИА «Орелград»