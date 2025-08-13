В Болхове девочка-мотоциклистка отправила пассажирку в больницу

Пострадавшая также является несовершеннолетней.

Авария случилась накануне в Болхове у дома по улице Тургенева, 82. Девочка 2008 года рождения передвигалась на мотоцикле Motoland. С ней ехала пассажирка (2010 года рождения).

На перекрёстке неравнозначных дорог мотоциклистка не уступила трассу «Ниве» (которой управляла 36-летняя женщина). Произошло ДТП.

Обе девочки получили телесные повреждения. Однако госпитализировали только пассажирку мотоцикла. Как уточняет ГАИ Орловской области, юная мотоциклистка не получала водительские права.

Также 12 августа ещё одно мотоДТП, тоже с участием несовершеннолетних, случилось в Орле, на Московском шоссе, у ТЦ «Лента». Водитель (2008 года рождения), управляя мопедом Regulmoto, выскочил на тротуар и наехал на пешехода (2009 года рождения). Тот получил телесные повреждения. Однако госпитализация не понадобилась.

ИА «Орелград»