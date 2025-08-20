На Орловщине после ДТП госпитализировали 11-летнюю девочку

20.8.2025 | 10:45 Новости, Происшествия

Авария произошла накануне на трассе «Орёл — Тамбов».

Фото: ГАИ Орловской области

ДТП случилось в 9 часов 30 минут на 132-м километре дороги. 32-летний водитель «Нивы» выехал на полосу встречного движения в запрещённом месте. Отечественная машина столкнулась с «Хендаем Санта Фе».

Иномаркой управлял 40-летний водитель. В итоге пострадали пассажирки «Хендая» – 41-летняя женщина и девочка 2014-го года рождения. Ребёнка госпитализировали.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 11 ДТП. Различные повреждения получили трое человек.

Информацию сообщили в ГАИ Орловской области.

